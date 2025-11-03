- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
144 (67.28%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (32.71%)
En iyi işlem:
2 926.80 USD
En kötü işlem:
-621.86 USD
Brüt kâr:
22 173.96 USD (80 024 pips)
Brüt zarar:
-12 227.74 USD (69 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (439.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 097.65 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.11
Alış işlemleri:
77 (35.98%)
Satış işlemleri:
137 (64.02%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
46.48 USD
Ortalama kâr:
153.99 USD
Ortalama zarar:
-174.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 681.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 945.35 USD (4)
Aylık büyüme:
2.42%
Yıllık tahmin:
29.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 259.40 USD
Maksimum:
1 945.35 USD (1.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.90% (1 945.35 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 926.80 USD
En kötü işlem: -622 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +439.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 681.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InterStellarFinancial-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok