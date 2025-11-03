- Büyüme
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.96 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
16.74 USD (168 534 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (16.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.74 USD (3)
Sharpe oranı:
2.09
Alım-satım etkinliği:
2.24%
Maks. mevduat yükü:
6.64%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.58 USD
Ortalama kâr:
5.58 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
USD
47
USD
USD
1
100%
3
100%
2%
n/a
5.58
USD
USD
0%
1:500