İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
14 (60.86%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
En iyi işlem:
11.41 UST
En kötü işlem:
-9.22 UST
Brüt kâr:
50.63 UST (5 057 pips)
Brüt zarar:
-22.73 UST (2 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (19.53 UST)
Maksimum ardışık kâr:
19.53 UST (5)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
2.34
Alış işlemleri:
8 (34.78%)
Satış işlemleri:
15 (65.22%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
1.21 UST
Ortalama kâr:
3.62 UST
Ortalama zarar:
-2.53 UST
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.83 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-11.76 UST (2)
Aylık büyüme:
91.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.94 UST
Maksimum:
11.94 UST (39.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|28
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.41 UST
En kötü işlem: -9 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.53 UST
Maksimum ardışık zarar: -3.83 UST
