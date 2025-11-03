- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
18 (58.06%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (41.94%)
En iyi işlem:
47.60 USD
En kötü işlem:
-20.20 USD
Brüt kâr:
379.35 USD (20 878 pips)
Brüt zarar:
-154.14 USD (12 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (52.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.58 USD (4)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
8.32%
Maks. mevduat yükü:
5.65%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
7.45
Alış işlemleri:
16 (51.61%)
Satış işlemleri:
15 (48.39%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
7.26 USD
Ortalama kâr:
21.08 USD
Ortalama zarar:
-11.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-30.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.21 USD (2)
Aylık büyüme:
38.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.21 USD (4.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.17% (30.12 USD)
Varlığa göre:
1.20% (8.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|225
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.60 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +52.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 12
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 26
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
USD
729
USD
USD
2
100%
31
58%
8%
2.46
7.26
USD
USD
4%
1:500