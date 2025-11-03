SinyallerBölümler
Aren Davidian

Lunexa

Aren Davidian
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
LirunexLimited-Live-MT5
1:1000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
7.21 USD
En kötü işlem:
-3.94 USD
Brüt kâr:
13.47 USD (5 048 pips)
Brüt zarar:
-5.17 USD (501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (7.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.21 USD (1)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
44.27%
Maks. mevduat yükü:
2.73%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
2 (33.33%)
Satış işlemleri:
4 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
-1.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.94 USD (1)
Aylık büyüme:
1.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.94 USD (0.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.78% (3.94 USD)
Varlığa göre:
1.79% (8.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.std 3
DJCUSD.std 1
GECEUR.std 1
BTCUSD.std 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.std 3
DJCUSD.std 2
GECEUR.std -1
BTCUSD.std 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.std 318
DJCUSD.std 215
GECEUR.std -98
BTCUSD.std 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.21 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LirunexLimited-Live-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Lunexa Trading Robot — A Fusion of Power, Precision & AI for Serious Traders

If you're tired of high-risk, underperforming EAs, Lunexa offers a different level of experience:
A dynamic, AI-powered trading system built not just for backtests, but for real-world performance — consistent, calculated, and capital-conscious.

🔥 Key Features of Lunexa:

🔹 High Profitability in Real Market Conditions
Using multilayer strategies, Lunexa identifies strong opportunities and executes at optimal points.
Its performance isn’t limited to ideal conditions — it remains stable even in volatile markets.

🔹 Smart and Adaptive Risk Management
Lunexa constantly evaluates both market conditions and account metrics to dynamically adjust lot sizes and exposure.
It’s designed to protect capital first, even under pressure.

🔹 Driven by AI — Not Static Rules
With real-time data analysis and pattern recognition, Lunexa adapts to new market behavior on the fly.
That means no repetitive logic — every trade is based on live market conditions.

🔹 Fully Automated, No Manual Intervention Needed
Set it up once and let Lunexa trade for you like a professional — consistently, quickly, and emotion-free.

🎯 For professional traders looking for a reliable, intelligent, and future-ready EA — Lunexa delivers unmatched control and performance.

🧠 From here on, let artificial intelligence make the trading decisions.
İnceleme yok
2025.11.03 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.03 07:11
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.03 07:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 07:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
