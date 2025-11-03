- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
7.21 USD
En kötü işlem:
-3.94 USD
Brüt kâr:
13.47 USD (5 048 pips)
Brüt zarar:
-5.17 USD (501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (7.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.21 USD (1)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
44.27%
Maks. mevduat yükü:
2.73%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
2 (33.33%)
Satış işlemleri:
4 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
-1.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.94 USD (1)
Aylık büyüme:
1.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.94 USD (0.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.78% (3.94 USD)
Varlığa göre:
1.79% (8.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|3
|DJCUSD.std
|1
|GECEUR.std
|1
|BTCUSD.std
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.std
|3
|DJCUSD.std
|2
|GECEUR.std
|-1
|BTCUSD.std
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.std
|318
|DJCUSD.std
|215
|GECEUR.std
|-98
|BTCUSD.std
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.21 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LirunexLimited-Live-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Lunexa Trading Robot — A Fusion of Power, Precision & AI for Serious Traders
If you're tired of high-risk, underperforming EAs, Lunexa offers a different level of experience:
A dynamic, AI-powered trading system built not just for backtests, but for real-world performance — consistent, calculated, and capital-conscious.
🔥 Key Features of Lunexa:
🔹 High Profitability in Real Market Conditions
Using multilayer strategies, Lunexa identifies strong opportunities and executes at optimal points.
Its performance isn’t limited to ideal conditions — it remains stable even in volatile markets.
🔹 Smart and Adaptive Risk Management
Lunexa constantly evaluates both market conditions and account metrics to dynamically adjust lot sizes and exposure.
It’s designed to protect capital first, even under pressure.
🔹 Driven by AI — Not Static Rules
With real-time data analysis and pattern recognition, Lunexa adapts to new market behavior on the fly.
That means no repetitive logic — every trade is based on live market conditions.
🔹 Fully Automated, No Manual Intervention Needed
Set it up once and let Lunexa trade for you like a professional — consistently, quickly, and emotion-free.
🎯 For professional traders looking for a reliable, intelligent, and future-ready EA — Lunexa delivers unmatched control and performance.
🧠 From here on, let artificial intelligence make the trading decisions.
İnceleme yok