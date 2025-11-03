- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
10 (41.66%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (58.33%)
En iyi işlem:
38.95 USD
En kötü işlem:
-30.30 USD
Brüt kâr:
137.00 USD (68 500 pips)
Brüt zarar:
-173.55 USD (86 775 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (57.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
20 (83.33%)
Satış işlemleri:
4 (16.67%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-1.52 USD
Ortalama kâr:
13.70 USD
Ortalama zarar:
-12.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-80.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.30 USD (5)
Aylık büyüme:
-82.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.65 USD
Maksimum:
80.30 USD (85.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NQ100.R
|-37
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NQ100.R
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.95 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +57.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok