Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
77 (81.91%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (18.09%)
En iyi işlem:
4 821.14 USD
En kötü işlem:
-22 004.15 USD
Brüt kâr:
60 898.24 USD (38 130 pips)
Brüt zarar:
-36 791.42 USD (1 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (35 756.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35 756.15 USD (42)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.24%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
23 gün
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
55 (58.51%)
Satış işlemleri:
39 (41.49%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
256.46 USD
Ortalama kâr:
790.89 USD
Ortalama zarar:
-2 164.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 004.15 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30 148.78 USD
Maksimum:
30 202.78 USD (138.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
74.07% (59 258.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|56
|archived
|18
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|XAUUSD
|2
|CHFJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADCHF
|2
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCHF
|42K
|archived
|-18K
|EURUSD
|63
|USDJPY
|209
|EURAUD
|-4
|XAUUSD
|125
|CHFJPY
|-2
|GBPUSD
|-2
|CADCHF
|20
|NZDUSD
|0
|EURCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCHF
|37K
|archived
|0
|EURUSD
|40
|USDJPY
|166
|EURAUD
|-440
|XAUUSD
|250
|CHFJPY
|-168
|GBPUSD
|-249
|CADCHF
|17
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|-29
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 821.14 USD
En kötü işlem: -22 004 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35 756.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 5
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 16
