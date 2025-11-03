SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AUD CHF KILLER
ALVIN YOSIA SETIAWAN

AUD CHF KILLER

ALVIN YOSIA SETIAWAN
0 inceleme
Güvenilirlik
395 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
77 (81.91%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (18.09%)
En iyi işlem:
4 821.14 USD
En kötü işlem:
-22 004.15 USD
Brüt kâr:
60 898.24 USD (38 130 pips)
Brüt zarar:
-36 791.42 USD (1 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (35 756.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35 756.15 USD (42)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.24%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
23 gün
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
55 (58.51%)
Satış işlemleri:
39 (41.49%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
256.46 USD
Ortalama kâr:
790.89 USD
Ortalama zarar:
-2 164.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 004.15 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30 148.78 USD
Maksimum:
30 202.78 USD (138.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
74.07% (59 258.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCHF 56
archived 18
EURUSD 4
USDJPY 3
EURAUD 3
XAUUSD 2
CHFJPY 2
GBPUSD 2
CADCHF 2
NZDUSD 1
EURCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCHF 42K
archived -18K
EURUSD 63
USDJPY 209
EURAUD -4
XAUUSD 125
CHFJPY -2
GBPUSD -2
CADCHF 20
NZDUSD 0
EURCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCHF 37K
archived 0
EURUSD 40
USDJPY 166
EURAUD -440
XAUUSD 250
CHFJPY -168
GBPUSD -249
CADCHF 17
NZDUSD -1
EURCAD -29
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 821.14 USD
En kötü işlem: -22 004 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35 756.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQD1-Live01
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
YuloTrading-Live
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
FXCC-Live
0.00 × 2
JustForex-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
İnceleme yok
2025.11.03 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 05:11
Trading operations on the account were performed for only 66 days. This comprises 2.39% of days out of the 2763 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 05:11
80% of trades performed within 35 days. This comprises 1.27% of days out of the 2763 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 05:11
High current drawdown in 74% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 05:11
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.03 05:11
A large drawdown may occur on the account again
