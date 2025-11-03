- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I am a trader who has been trading for approximately 10 years in the market
1. Stocks
2. Forex
3. Crypto
I will build and value this trading account, as my trading portfolio, following the Trading System Work Rules that I have created.
According to my backtest data, I can generate 5% PER month.
Rule:
1. Don't Be Major in Minor
2. Trade only what you see NOT what you think
3. Trade for Skill after that FOR MONEY
4. I am an Analyst and after that I am an Order Tacker
God BLESS US 🤲🏻🐢🪴🔥
