Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

SwiperGOLD97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (30.77%)
En iyi işlem:
10.08 USD
En kötü işlem:
-7.62 USD
Brüt kâr:
46.86 USD (3 100 pips)
Brüt zarar:
-25.73 USD (1 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (14.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.07 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
4.03%
Maks. mevduat yükü:
23.56%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.63 USD
Ortalama kâr:
5.21 USD
Ortalama zarar:
-6.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.85 USD (2)
Aylık büyüme:
2.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.62 USD
Maksimum:
13.85 USD (1.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.36% (13.85 USD)
Varlığa göre:
0.08% (0.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.08 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +14.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

I am a trader who has been trading for approximately 10 years in the market 

1. Stocks 

2. Forex 

3. Crypto 


I will build and value this trading account, as my trading portfolio, following the Trading System Work Rules that I have created. 


According to my backtest data, I can generate 5% PER month. 


Rule: 

1. Don't Be Major in Minor 

2. Trade only what you see NOT what you think 

3. Trade for Skill after that FOR MONEY 

4. I am an Analyst and after that I am an Order Tacker 


God BLESS US 🤲🏻🐢🪴🔥


İnceleme yok
2025.11.03 13:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 05:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.03 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 05:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
