İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
32 (54.23%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (45.76%)
En iyi işlem:
139.48 USD
En kötü işlem:
-75.26 USD
Brüt kâr:
1 074.26 USD (104 547 pips)
Brüt zarar:
-575.69 USD (56 130 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (159.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.60 USD (3)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
47 (79.66%)
Satış işlemleri:
12 (20.34%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
8.45 USD
Ortalama kâr:
33.57 USD
Ortalama zarar:
-21.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-159.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.17 USD (5)
Aylık büyüme:
1 065.21%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
271.05 USD (38.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|NAS100
|6
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|407
|NAS100
|82
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|17
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|NAS100
|8.2K
|EURUSD
|-196
|GBPUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-572
|USDJPY
|-286
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +139.48 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +159.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 36
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.05 × 19
|
OctaFX-Real9
|0.13 × 96
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.29 × 315
|
ICMarketsSC-Live03
|0.36 × 362
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.93 × 437
|
TopFXSC-Live Server
|1.50 × 8
|
OctaFX-Real10
|1.55 × 51
|
Tickmill-Live09
|1.58 × 43
|
Exness-Real16
|1.63 × 83
|
Pepperstone-Edge11
|1.97 × 248
|
VantageFXInternational-Live 4
|2.49 × 81
|
FBS-Real-8
|4.00 × 14
|
TMGM.TradeMax-Live3
|7.75 × 4
|
FBS-Real-6
|9.64 × 275
|
InfinoxLimited-Live05
|10.06 × 124
|
RoboForex-Pro
|10.57 × 389
Metode memakai indikator sederhana dan memakai pola yang sederhana pula
