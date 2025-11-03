SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Xauusd1922
Mahfud Ridwan

Xauusd1922

Mahfud Ridwan
0 inceleme
253 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
32 (54.23%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (45.76%)
En iyi işlem:
139.48 USD
En kötü işlem:
-75.26 USD
Brüt kâr:
1 074.26 USD (104 547 pips)
Brüt zarar:
-575.69 USD (56 130 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (159.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.60 USD (3)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
47 (79.66%)
Satış işlemleri:
12 (20.34%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
8.45 USD
Ortalama kâr:
33.57 USD
Ortalama zarar:
-21.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-159.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.17 USD (5)
Aylık büyüme:
1 065.21%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
271.05 USD (38.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 47
NAS100 6
EURUSD 2
GBPUSD 2
GBPJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 407
NAS100 82
EURUSD -2
GBPUSD 17
GBPJPY -4
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
NAS100 8.2K
EURUSD -196
GBPUSD 1.1K
GBPJPY -572
USDJPY -286
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +139.48 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +159.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Trade
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 36
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.05 × 19
OctaFX-Real9
0.13 × 96
VantageFXInternational-Live 8
0.29 × 315
ICMarketsSC-Live03
0.36 × 362
VantageFXInternational-Live 2
0.93 × 437
TopFXSC-Live Server
1.50 × 8
OctaFX-Real10
1.55 × 51
Tickmill-Live09
1.58 × 43
Exness-Real16
1.63 × 83
Pepperstone-Edge11
1.97 × 248
VantageFXInternational-Live 4
2.49 × 81
FBS-Real-8
4.00 × 14
TMGM.TradeMax-Live3
7.75 × 4
FBS-Real-6
9.64 × 275
InfinoxLimited-Live05
10.06 × 124
RoboForex-Pro
10.57 × 389
Metode memakai indikator sederhana dan memakai pola yang sederhana pula
İnceleme yok
2025.11.03 04:02
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 0.79% of days out of the 1772 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 04:02
80% of trades performed within 9 days. This comprises 0.51% of days out of the 1772 days of the signal's entire lifetime.
