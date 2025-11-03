- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
23 (71.87%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (28.13%)
En iyi işlem:
3.27 USD
En kötü işlem:
-2.46 USD
Brüt kâr:
28.84 USD (219 217 pips)
Brüt zarar:
-7.40 USD (60 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (9.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.16 USD (7)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
20.98%
Maks. mevduat yükü:
74.39%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.34
Alış işlemleri:
15 (46.88%)
Satış işlemleri:
17 (53.13%)
Kâr faktörü:
3.90
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
1.25 USD
Ortalama zarar:
-0.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.57 USD (2)
Aylık büyüme:
48.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.22 USD
Maksimum:
2.57 USD (3.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.98% (2.57 USD)
Varlığa göre:
10.28% (6.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|25
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|158K
|XAUUSD
|558
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
İnceleme yok
