İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
17 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (66.67%)
En iyi işlem:
124.77 USD
En kötü işlem:
-59.90 USD
Brüt kâr:
419.53 USD (13 177 pips)
Brüt zarar:
-403.75 USD (6 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (121.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
214.15 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
77.29%
Maks. mevduat yükü:
109.54%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
33 (64.71%)
Satış işlemleri:
18 (35.29%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
24.68 USD
Ortalama zarar:
-11.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-218.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.38 USD (16)
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.83 USD
Maksimum:
365.81 USD (68.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.95% (365.10 USD)
Varlığa göre:
21.38% (52.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +124.77 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +121.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -218.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.11 × 9
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29232
İnceleme yok
