SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XU Scalper
Faraz Moin

XU Scalper

Faraz Moin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
17 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (66.67%)
En iyi işlem:
124.77 USD
En kötü işlem:
-59.90 USD
Brüt kâr:
419.53 USD (13 177 pips)
Brüt zarar:
-403.75 USD (6 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (121.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
214.15 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
77.29%
Maks. mevduat yükü:
109.54%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
33 (64.71%)
Satış işlemleri:
18 (35.29%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
24.68 USD
Ortalama zarar:
-11.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-218.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.38 USD (16)
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.83 USD
Maksimum:
365.81 USD (68.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.95% (365.10 USD)
Varlığa göre:
21.38% (52.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 16
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.77 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +121.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -218.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29232
88 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.03 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XU Scalper
Ayda 300 USD
11%
0
0
USD
172
USD
1
74%
51
33%
77%
1.03
0.31
USD
68%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.