Mario Aurich

Live Test GLD

Mario Aurich
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
38 (67.85%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (32.14%)
En iyi işlem:
24.35 EUR
En kötü işlem:
-16.43 EUR
Brüt kâr:
115.07 EUR (14 475 pips)
Brüt zarar:
-188.93 EUR (8 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (64.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
64.18 EUR (17)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
37.90%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
25 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
53 (94.64%)
Satış işlemleri:
3 (5.36%)
Kâr faktörü:
0.61
Beklenen getiri:
-1.32 EUR
Ortalama kâr:
3.03 EUR
Ortalama zarar:
-10.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-184.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-184.63 EUR (16)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.28 EUR
Maksimum:
184.74 EUR (34.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SP500 15
SPYG 11
ITOT 10
SPYV 9
SCHG 8
SCHV 2
SCHD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SP500 79
SPYG 33
ITOT -56
SPYV -16
SCHG -115
SCHV -9
SCHD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SP500 11K
SPYG 1.8K
ITOT -4.5K
SPYV -95
SCHG -2.2K
SCHV -192
SCHD 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.35 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +64.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -184.63 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
2.05 × 21
İnceleme yok
2025.11.02 21:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
