- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
38 (67.85%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (32.14%)
En iyi işlem:
24.35 EUR
En kötü işlem:
-16.43 EUR
Brüt kâr:
115.07 EUR (14 475 pips)
Brüt zarar:
-188.93 EUR (8 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (64.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
64.18 EUR (17)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
37.90%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
25 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
53 (94.64%)
Satış işlemleri:
3 (5.36%)
Kâr faktörü:
0.61
Beklenen getiri:
-1.32 EUR
Ortalama kâr:
3.03 EUR
Ortalama zarar:
-10.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-184.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-184.63 EUR (16)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.28 EUR
Maksimum:
184.74 EUR (34.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SP500
|15
|SPYG
|11
|ITOT
|10
|SPYV
|9
|SCHG
|8
|SCHV
|2
|SCHD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SP500
|79
|SPYG
|33
|ITOT
|-56
|SPYV
|-16
|SCHG
|-115
|SCHV
|-9
|SCHD
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SP500
|11K
|SPYG
|1.8K
|ITOT
|-4.5K
|SPYV
|-95
|SCHG
|-2.2K
|SCHV
|-192
|SCHD
|10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.35 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +64.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -184.63 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
