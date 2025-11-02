- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
1 (14.28%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (85.71%)
En iyi işlem:
0.18 USD
En kötü işlem:
-0.89 USD
Brüt kâr:
0.18 USD (286 pips)
Brüt zarar:
-2.66 USD (3 387 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.18 USD (1)
Sharpe oranı:
-1.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
3 (42.86%)
Satış işlemleri:
4 (57.14%)
Kâr faktörü:
0.07
Beklenen getiri:
-0.35 USD
Ortalama kâr:
0.18 USD
Ortalama zarar:
-0.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.21 USD (4)
Aylık büyüme:
-5.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.48 USD
Maksimum:
2.48 USD (5.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|5
|EURUSDm#
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYm#
|-1
|EURUSDm#
|-1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYm#
|-1.8K
|EURUSDm#
|-1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.18 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +0.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok