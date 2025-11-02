SinyallerBölümler
Duong Van Hung

IC 728

Duong Van Hung
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
11 (36.66%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (63.33%)
En iyi işlem:
125.20 USD
En kötü işlem:
-55.59 USD
Brüt kâr:
404.84 USD (181 486 pips)
Brüt zarar:
-400.06 USD (270 944 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (113.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.76 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
93.65%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
12 (40.00%)
Satış işlemleri:
18 (60.00%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
36.80 USD
Ortalama zarar:
-21.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-201.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.38 USD (10)
Aylık büyüme:
0.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.69 USD
Maksimum:
219.45 USD (34.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.96% (219.45 USD)
Varlığa göre:
0.28% (1.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18
BTCUSD 6
USDJPY 3
EURUSD 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -146
BTCUSD 4
USDJPY 84
EURUSD 34
GBPUSD 29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -17K
BTCUSD -77K
USDJPY 2.6K
EURUSD 702
GBPUSD 579
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125.20 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +113.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.53 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.69 × 114
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 1874
ICMarketsSC-Live14
1.19 × 64
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 332
ICMarketsSC-Live25
1.25 × 731
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
57 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.02 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
