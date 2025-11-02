- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
11 (35.48%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (64.52%)
En iyi işlem:
157.35 USD
En kötü işlem:
-54.18 USD
Brüt kâr:
412.74 USD (161 508 pips)
Brüt zarar:
-414.10 USD (282 216 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (91.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.35 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
99.17%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
12 (38.71%)
Satış işlemleri:
19 (61.29%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
37.52 USD
Ortalama zarar:
-20.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-200.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-200.78 USD (10)
Aylık büyüme:
-0.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.53 USD
Maksimum:
253.72 USD (40.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.58% (253.72 USD)
Varlığa göre:
1.20% (5.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-122
|BTCUSD
|-5
|USDJPY
|79
|EURUSD
|29
|GBPUSD
|18
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-16K
|BTCUSD
|-108K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|587
|GBPUSD
|356
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +157.35 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +91.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -200.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
|0.53 × 19
ICMarketsSC-Live23
|0.69 × 114
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 1874
ICMarketsSC-Live14
|1.19 × 64
Exness-Real17
|1.19 × 139
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 332
ICMarketsSC-Live25
|1.25 × 731
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
İnceleme yok