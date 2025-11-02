- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
11 (39.28%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (60.71%)
En iyi işlem:
143.40 USD
En kötü işlem:
-57.27 USD
Brüt kâr:
402.09 USD (21 149 pips)
Brüt zarar:
-432.10 USD (268 693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (147.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.97 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
9.93%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
12 (42.86%)
Satış işlemleri:
16 (57.14%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
36.55 USD
Ortalama zarar:
-25.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-215.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.21 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.19 USD
Maksimum:
216.49 USD (35.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.26% (1.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|5
|USDJPY
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-168
|BTCUSD
|-44
|USDJPY
|86
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|61
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-15K
|BTCUSD
|-237K
|USDJPY
|2.7K
|EURUSD
|714
|GBPUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +143.40 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +147.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.53 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.69 × 114
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 1874
|
ICMarketsSC-Live14
|1.19 × 64
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 332
|
ICMarketsSC-Live25
|1.25 × 731
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
İnceleme yok