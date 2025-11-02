SinyallerBölümler
IC 727
Duong Van Hung

IC 727

Duong Van Hung
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
11 (39.28%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (60.71%)
En iyi işlem:
143.40 USD
En kötü işlem:
-57.27 USD
Brüt kâr:
402.09 USD (21 149 pips)
Brüt zarar:
-432.10 USD (268 693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (147.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.97 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
9.93%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
12 (42.86%)
Satış işlemleri:
16 (57.14%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
36.55 USD
Ortalama zarar:
-25.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-215.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.21 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.19 USD
Maksimum:
216.49 USD (35.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.26% (1.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16
BTCUSD 5
USDJPY 3
EURUSD 2
GBPUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -168
BTCUSD -44
USDJPY 86
EURUSD 35
GBPUSD 61
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -15K
BTCUSD -237K
USDJPY 2.7K
EURUSD 714
GBPUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +143.40 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +147.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.11.02 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
