Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live 0.00 × 16 Exness-MT5Real31 0.00 × 12 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 8 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real5 0.00 × 3 Exness-MT5Real6 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 Exness-MT5Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 38 XMGlobal-MT5 9 0.00 × 1 Exness-MT5Real25 0.00 × 4 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real9 0.00 × 3 Exness-MT5Real11 0.03 × 1161 FBS-Real 0.09 × 33 ICMarketsSC-MT5-4 13.86 × 7 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya