- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
28 (60.86%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (39.13%)
En iyi işlem:
7.84 USD
En kötü işlem:
-2.34 USD
Brüt kâr:
44.78 USD (237 024 pips)
Brüt zarar:
-33.66 USD (329 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (12.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.41 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
88.45%
Maks. mevduat yükü:
81.19%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
22 (47.83%)
Satış işlemleri:
24 (52.17%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-1.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-21.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.80 USD (11)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.29 USD
Maksimum:
23.99 USD (20.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.13% (23.99 USD)
Varlığa göre:
20.38% (22.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|36
|ETHUSD
|9
|XRPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|5
|ETHUSD
|7
|XRPUSD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-98K
|ETHUSD
|7.3K
|XRPUSD
|-1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.84 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +12.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.03 × 1161
|
FBS-Real
|0.09 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.86 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
1
0%
46
60%
88%
1.33
0.24
USD
USD
20%
1:50