Leonardo Garcia Ferrer

Tickmill

Leonardo Garcia Ferrer
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.80 USD (75 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (5.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.80 USD (3)
Sharpe oranı:
41.48
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.93 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
No martigale 
İnceleme yok
2025.11.02 16:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.02 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
