- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
876
Kârla kapanan işlemler:
572 (65.29%)
Zararla kapanan işlemler:
304 (34.70%)
En iyi işlem:
780.00 USD
En kötü işlem:
-701.00 USD
Brüt kâr:
16 245.33 USD (1 662 163 pips)
Brüt zarar:
-14 697.59 USD (2 450 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (215.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 071.59 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
592 (67.58%)
Satış işlemleri:
284 (32.42%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
28.40 USD
Ortalama zarar:
-48.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 160.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 160.99 USD (7)
Aylık büyüme:
21.32%
Yıllık tahmin:
258.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
879.76 USD
Maksimum:
1 860.89 USD (33.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.46% (1 860.89 USD)
Varlığa göre:
7.43% (393.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|500
|US100
|246
|BTCUSD
|29
|US500
|16
|XAGUSD
|15
|XBRUSD
|12
|NVIDIA
|11
|#ADBE
|8
|XRPUSD
|5
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|3
|EURGBP
|3
|EURUSD
|3
|USDCAD
|3
|PYPL
|3
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|2
|ORACLE
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|SOLUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|US100
|-175
|BTCUSD
|-591
|US500
|-66
|XAGUSD
|217
|XBRUSD
|-72
|NVIDIA
|37
|#ADBE
|57
|XRPUSD
|-20
|EURJPY
|8
|GBPCHF
|3
|EURGBP
|5
|EURUSD
|20
|USDCAD
|2
|PYPL
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|EURNZD
|10
|AUDCAD
|1
|ORACLE
|208
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|-2
|USDCHF
|1
|SOLUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|76K
|US100
|-329K
|BTCUSD
|-511K
|US500
|-20K
|XAGUSD
|643
|XBRUSD
|-274
|NVIDIA
|1.1K
|#ADBE
|1.2K
|XRPUSD
|-10K
|EURJPY
|392
|GBPCHF
|95
|EURGBP
|139
|EURUSD
|80
|USDCAD
|143
|PYPL
|26
|NZDJPY
|86
|USDJPY
|162
|EURNZD
|408
|AUDCAD
|42
|ORACLE
|2.1K
|AUDUSD
|164
|GBPUSD
|51
|GBPAUD
|-276
|USDCHF
|16
|SOLUSD
|18
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +780.00 USD
En kötü işlem: -701 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +215.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 160.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Server
|0.00 × 6
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 10
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
Min.3000 Usd
1:100
No swap
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
40%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
34
0%
876
65%
100%
1.10
1.77
USD
USD
35%
1:100