Harun Benge

TheLaw

Harun Benge
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
FBS-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
876
Kârla kapanan işlemler:
572 (65.29%)
Zararla kapanan işlemler:
304 (34.70%)
En iyi işlem:
780.00 USD
En kötü işlem:
-701.00 USD
Brüt kâr:
16 245.33 USD (1 662 163 pips)
Brüt zarar:
-14 697.59 USD (2 450 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (215.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 071.59 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
592 (67.58%)
Satış işlemleri:
284 (32.42%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
28.40 USD
Ortalama zarar:
-48.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 160.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 160.99 USD (7)
Aylık büyüme:
21.32%
Yıllık tahmin:
258.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
879.76 USD
Maksimum:
1 860.89 USD (33.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.46% (1 860.89 USD)
Varlığa göre:
7.43% (393.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 500
US100 246
BTCUSD 29
US500 16
XAGUSD 15
XBRUSD 12
NVIDIA 11
#ADBE 8
XRPUSD 5
EURJPY 4
GBPCHF 3
EURGBP 3
EURUSD 3
USDCAD 3
PYPL 3
NZDJPY 2
USDJPY 2
EURNZD 2
AUDCAD 2
ORACLE 2
AUDUSD 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
SOLUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
US100 -175
BTCUSD -591
US500 -66
XAGUSD 217
XBRUSD -72
NVIDIA 37
#ADBE 57
XRPUSD -20
EURJPY 8
GBPCHF 3
EURGBP 5
EURUSD 20
USDCAD 2
PYPL 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
EURNZD 10
AUDCAD 1
ORACLE 208
AUDUSD 2
GBPUSD 1
GBPAUD -2
USDCHF 1
SOLUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 76K
US100 -329K
BTCUSD -511K
US500 -20K
XAGUSD 643
XBRUSD -274
NVIDIA 1.1K
#ADBE 1.2K
XRPUSD -10K
EURJPY 392
GBPCHF 95
EURGBP 139
EURUSD 80
USDCAD 143
PYPL 26
NZDJPY 86
USDJPY 162
EURNZD 408
AUDCAD 42
ORACLE 2.1K
AUDUSD 164
GBPUSD 51
GBPAUD -276
USDCHF 16
SOLUSD 18
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +780.00 USD
En kötü işlem: -701 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +215.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 160.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
MilliniumFortune-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 6
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ForexTime-MT5
0.00 × 10
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
Garnet-Server
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
284 daha fazla...
Min.3000 Usd

1:100

No swap

İnceleme yok
2025.11.06 18:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 18:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.68% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
