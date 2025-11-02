SinyallerBölümler
Alix Christian Daniel Boccacino

OptiBot CAC40

Alix Christian Daniel Boccacino
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
6 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (14.29%)
En iyi işlem:
293.58 EUR
En kötü işlem:
-91.62 EUR
Brüt kâr:
362.89 EUR (14 547 pips)
Brüt zarar:
-91.62 EUR (14 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (69.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
293.58 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
7 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.96
Beklenen getiri:
38.75 EUR
Ortalama kâr:
60.48 EUR
Ortalama zarar:
-91.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-91.62 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-91.62 EUR (1)
Aylık büyüme:
10.84%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.31 EUR
Maksimum:
91.62 EUR (3.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
FRA40 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
FRA40 309
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
FRA40 -387
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +293.58 EUR
En kötü işlem: -92 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +69.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -91.62 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

📈 OptiBot CAC40: Otomatik Ticaret, CAC40'ta Uzun Vadeli Strateji

OptiBot CAC40 Uzman Danışmanının resmi sinyaline hoş geldiniz.

Bu robot, yalnızca Paris Menkul Kıymetler Borsası'nın önde gelen endeksinde işlem yapmak için tasarlanmıştır. Bu sinyale abone olarak, CAC40 için tamamen optimize edilmiş titiz bir algoritmik ticaret stratejisini kopyalamış olursunuz.

Temel Strateji Özellikleri

  1. Sadece Alım (Long-Only) Ayrıcalığı: Strateji yönlüdür ve yalnızca CAC40'ın tarihsel büyüme trendinden yararlanmayı amaçlar.

  2. Tam Otomasyon: Sıfır manuel müdahale. UD, pozisyonların açılmasını, yönetimini ve kapatılmasını hassas sinyallere dayanarak yönetir.

  3. Entegre Risk Yönetimi: Her işlem sabit bir Zarar Durdur (Stop Loss) ile korunur. UD, akıllı bir kurtarma sistemi ve maksimum riski sınırlamak için bir güvenlik sınırı dahil olmak üzere uyarlanabilir sermaye yönetimini kullanır.

⚠️ Abonelik Bilgileri ve Gereksinimler

Parametre Önerilen Değer Önemli Detaylar
Önerilen Minimum Depozito 2 000 € / 2 000 $ Normal düşüşleri (Drawdowns) absorbe etmek için minimum sermaye.
Kaldıraç Minimum 1:100 (Optimal: 1:33) Lot yönetimi için kritik öneme sahiptir.
VPS Gerekli Evet (Şiddetle Tavsiye Edilir) Robot 24/5 çalışmalıdır.

➡️ Uzman Danışmanın tamamını buradan keşfedin: OptiBot CAC40 Expert Advisor


İnceleme yok
2025.11.02 13:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.02 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
