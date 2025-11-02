- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|FRA40
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|FRA40
|309
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|FRA40
|-387
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
📈 OptiBot CAC40: Otomatik Ticaret, CAC40'ta Uzun Vadeli Strateji
OptiBot CAC40 Uzman Danışmanının resmi sinyaline hoş geldiniz.
Bu robot, yalnızca Paris Menkul Kıymetler Borsası'nın önde gelen endeksinde işlem yapmak için tasarlanmıştır. Bu sinyale abone olarak, CAC40 için tamamen optimize edilmiş titiz bir algoritmik ticaret stratejisini kopyalamış olursunuz.
Temel Strateji Özellikleri
-
Sadece Alım (Long-Only) Ayrıcalığı: Strateji yönlüdür ve yalnızca CAC40'ın tarihsel büyüme trendinden yararlanmayı amaçlar.
-
Tam Otomasyon: Sıfır manuel müdahale. UD, pozisyonların açılmasını, yönetimini ve kapatılmasını hassas sinyallere dayanarak yönetir.
-
Entegre Risk Yönetimi: Her işlem sabit bir Zarar Durdur (Stop Loss) ile korunur. UD, akıllı bir kurtarma sistemi ve maksimum riski sınırlamak için bir güvenlik sınırı dahil olmak üzere uyarlanabilir sermaye yönetimini kullanır.
⚠️ Abonelik Bilgileri ve Gereksinimler
|Parametre
|Önerilen Değer
|Önemli Detaylar
|Önerilen Minimum Depozito
|2 000 € / 2 000 $
|Normal düşüşleri (Drawdowns) absorbe etmek için minimum sermaye.
|Kaldıraç
|Minimum 1:100 (Optimal: 1:33)
|Lot yönetimi için kritik öneme sahiptir.
|VPS Gerekli
|Evet (Şiddetle Tavsiye Edilir)
|Robot 24/5 çalışmalıdır.
➡️ Uzman Danışmanın tamamını buradan keşfedin: OptiBot CAC40 Expert Advisor