Timofei Bychkov

Aura Black Edition

Timofei Bychkov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 95%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
123.52 UST
En kötü işlem:
0.00 UST
Brüt kâr:
198.12 UST (267 819 pips)
Brüt zarar:
-15.44 UST
Maksimum ardışık kazanç:
4 (198.12 UST)
Maksimum ardışık kâr:
198.12 UST (4)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
192 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
32.16
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
12.83
Beklenen getiri:
49.53 UST
Ortalama kâr:
49.53 UST
Ortalama zarar:
0.00 UST
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 UST)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 UST (0)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.82 UST
Maksimum:
5.68 UST (1.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDT 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDT 183
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDT 268K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +123.52 UST
En kötü işlem: -0 UST
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +198.12 UST
Maksimum ardışık zarar: -0.00 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.02 12:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 191 days
