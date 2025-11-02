- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
27 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (35.71%)
En iyi işlem:
233.75 USD
En kötü işlem:
-70.90 USD
Brüt kâr:
582.05 USD (8 228 pips)
Brüt zarar:
-210.89 USD (2 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (156.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
259.82 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
17.43%
Maks. mevduat yükü:
17.57%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.71
Alış işlemleri:
19 (45.24%)
Satış işlemleri:
23 (54.76%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
8.84 USD
Ortalama kâr:
21.56 USD
Ortalama zarar:
-14.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-64.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.22 USD (3)
Aylık büyüme:
68.81%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
78.72 USD (11.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.70% (78.52 USD)
Varlığa göre:
10.68% (51.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.db
|8
|EURGBP.db
|8
|USDCAD.db
|7
|EURUSD.db
|7
|GBPUSD.db
|6
|USDCHF.db
|3
|USDJPY.db
|2
|UPK.db
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.db
|85
|EURGBP.db
|5
|USDCAD.db
|3
|EURUSD.db
|47
|GBPUSD.db
|4
|USDCHF.db
|-11
|USDJPY.db
|4
|UPK.db
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.db
|852
|EURGBP.db
|47
|USDCAD.db
|59
|EURUSD.db
|477
|GBPUSD.db
|49
|USDCHF.db
|-88
|USDJPY.db
|63
|UPK.db
|4.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +233.75 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +156.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RRFX-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Testing of 4 Personal EA's in a small account. High Risk and Reward
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 69 USD
93%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
5
52%
42
64%
17%
2.75
8.84
USD
USD
16%
1:400