- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
80 (93.02%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (6.98%)
En iyi işlem:
9.09 USD
En kötü işlem:
-1.89 USD
Brüt kâr:
205.51 USD (2 054 798 pips)
Brüt zarar:
-7.98 USD (79 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (120.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.06 USD (47)
Sharpe oranı:
1.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.38%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
46.37
Alış işlemleri:
84 (97.67%)
Satış işlemleri:
2 (2.33%)
Kâr faktörü:
25.75
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-1.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.26 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.26 USD (1.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.45% (3.72 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.09 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +120.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
TP or Sl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
99%
0
0
USD
USD
398
USD
USD
1
0%
86
93%
100%
25.75
2.30
USD
USD
1%
1:200