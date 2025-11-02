SinyallerBölümler
Artem Konkov

Giant

Artem Konkov
0 inceleme
56 hafta
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
19 630.32 RUB
En kötü işlem:
-37 849.30 RUB
Brüt kâr:
33 174.89 RUB (67 201 pips)
Brüt zarar:
-66 782.53 RUB (111 206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (29 707.16 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
29 707.16 RUB (4)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
131 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
19 gün
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
7 (63.64%)
Satış işlemleri:
4 (36.36%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-3 055.24 RUB
Ortalama kâr:
4 739.27 RUB
Ortalama zarar:
-16 695.63 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-58 651.04 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-58 651.04 RUB (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33 861.92 RUB
Maksimum:
58 651.04 RUB (37.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDZARrfd 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDZARrfd -557
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDZARrfd -44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19 630.32 RUB
En kötü işlem: -37 849 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29 707.16 RUB
Maksimum ardışık zarar: -58 651.04 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Торговля ведётся на дневных и недельных таймфреймах. Сделки могут удерживаться от нескольких недель до нескольких месяцев.
İnceleme yok
2025.11.02 06:19
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 2.81% of days out of the 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.3% of days out of the 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 131 days
