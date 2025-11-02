- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
19 630.32 RUB
En kötü işlem:
-37 849.30 RUB
Brüt kâr:
33 174.89 RUB (67 201 pips)
Brüt zarar:
-66 782.53 RUB (111 206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (29 707.16 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
29 707.16 RUB (4)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
131 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
19 gün
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
7 (63.64%)
Satış işlemleri:
4 (36.36%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-3 055.24 RUB
Ortalama kâr:
4 739.27 RUB
Ortalama zarar:
-16 695.63 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-58 651.04 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-58 651.04 RUB (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33 861.92 RUB
Maksimum:
58 651.04 RUB (37.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDZARrfd
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDZARrfd
|-557
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDZARrfd
|-44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19 630.32 RUB
En kötü işlem: -37 849 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29 707.16 RUB
Maksimum ardışık zarar: -58 651.04 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Торговля ведётся на дневных и недельных таймфреймах. Сделки могут удерживаться от нескольких недель до нескольких месяцев.
İnceleme yok