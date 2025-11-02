- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
213
Kârla kapanan işlemler:
115 (53.99%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (46.01%)
En iyi işlem:
677.05 USD
En kötü işlem:
-1 834.69 USD
Brüt kâr:
5 930.90 USD (362 095 pips)
Brüt zarar:
-4 303.62 USD (235 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (399.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 209.40 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
145 (68.08%)
Satış işlemleri:
68 (31.92%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
7.64 USD
Ortalama kâr:
51.57 USD
Ortalama zarar:
-43.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-185.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 834.69 USD (1)
Aylık büyüme:
62.72%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
725.17 USD
Maksimum:
1 834.69 USD (74.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
11.01% (326.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|EURUSD
|21
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|2
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|693
|EURUSD
|684
|USDJPY
|56
|GBPUSD
|113
|USDCAD
|10
|USDCHF
|-11
|NZDUSD
|75
|GBPJPY
|-49
|CADJPY
|-10
|AUDUSD
|48
|EURJPY
|19
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|123K
|EURUSD
|561
|USDJPY
|5.2K
|GBPUSD
|823
|USDCAD
|55
|USDCHF
|-85
|NZDUSD
|179
|GBPJPY
|-3.7K
|CADJPY
|-794
|AUDUSD
|96
|EURJPY
|1.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +677.05 USD
En kötü işlem: -1 835 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +399.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -185.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|0.05 × 20
|
RoboForex-ECN-2
|0.07 × 27
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.18 × 11
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.24 × 312
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 210
|
OctaFX-Real7
|0.38 × 52
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
İnceleme yok