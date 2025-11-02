SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lucky
Vito Lucky Riferdi

Lucky

Vito Lucky Riferdi
0 inceleme
107 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
213
Kârla kapanan işlemler:
115 (53.99%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (46.01%)
En iyi işlem:
677.05 USD
En kötü işlem:
-1 834.69 USD
Brüt kâr:
5 930.90 USD (362 095 pips)
Brüt zarar:
-4 303.62 USD (235 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (399.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 209.40 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
145 (68.08%)
Satış işlemleri:
68 (31.92%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
7.64 USD
Ortalama kâr:
51.57 USD
Ortalama zarar:
-43.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-185.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 834.69 USD (1)
Aylık büyüme:
62.72%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
725.17 USD
Maksimum:
1 834.69 USD (74.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
11.01% (326.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 168
EURUSD 21
USDJPY 7
GBPUSD 4
USDCAD 3
USDCHF 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
AUDUSD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 693
EURUSD 684
USDJPY 56
GBPUSD 113
USDCAD 10
USDCHF -11
NZDUSD 75
GBPJPY -49
CADJPY -10
AUDUSD 48
EURJPY 19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 123K
EURUSD 561
USDJPY 5.2K
GBPUSD 823
USDCAD 55
USDCHF -85
NZDUSD 179
GBPJPY -3.7K
CADJPY -794
AUDUSD 96
EURJPY 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +677.05 USD
En kötü işlem: -1 835 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +399.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -185.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 3
KeyToMarkets-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.05 × 20
RoboForex-ECN-2
0.07 × 27
Tickmill-Live10
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.18 × 11
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.24 × 312
Axi-US03-Live
0.37 × 210
OctaFX-Real7
0.38 × 52
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
36 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.02 06:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 06:19
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 4.57% of days out of the 744 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
80% of trades performed within 14 days. This comprises 1.88% of days out of the 744 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol