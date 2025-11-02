SinyallerBölümler
Stephen Barasa

Real time printer

Stephen Barasa
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-Real22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
175 (88.83%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (11.17%)
En iyi işlem:
96.97 USD
En kötü işlem:
-96.98 USD
Brüt kâr:
913.68 USD (232 805 pips)
Brüt zarar:
-397.50 USD (80 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (135.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.22 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.44%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
99 (50.25%)
Satış işlemleri:
98 (49.75%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
2.62 USD
Ortalama kâr:
5.22 USD
Ortalama zarar:
-18.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-178.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.14 USD (2)
Aylık büyüme:
147.83%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.43 USD
Maksimum:
178.14 USD (21.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.62% (32.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 167
EURUSDr 16
ETHUSDr 8
GBPUSDr 5
BTCUSDr 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 438
EURUSDr 33
ETHUSDr 33
GBPUSDr 13
BTCUSDr 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 119K
EURUSDr 762
ETHUSDr 31K
GBPUSDr 286
BTCUSDr 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.97 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +135.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -178.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Real time printer works on xauusd,gbpusd,ethusd,eurusd, less risk and highly profitable, low dd as compared to other hyped Eas, subscribe now and enjoy.
İnceleme yok
2025.11.02 03:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
