Anderson De Aguiar Simoes

Ander Spec

Anderson De Aguiar Simoes
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
26 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (13.33%)
En iyi işlem:
13.19 USD
En kötü işlem:
-2.34 USD
Brüt kâr:
111.75 USD (931 pips)
Brüt zarar:
-3.36 USD (72 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (49.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.85 USD (14)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
46.32
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
30 (100.00%)
Kâr faktörü:
33.26
Beklenen getiri:
3.61 USD
Ortalama kâr:
4.30 USD
Ortalama zarar:
-0.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.34 USD (1)
Aylık büyüme:
25.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.34 USD (0.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 21
USDCAD 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 64
USDCAD 45
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 341
USDCAD 518
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.19 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +49.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.19 × 21
Tickmill-Live02
0.32 × 670
ICMarkets-Live07
0.48 × 254
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live19
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 101
Tickmill-Live
0.54 × 414
ICMarkets-Live12
0.59 × 88
ICMarkets-Live18
0.86 × 50
Tickmill-Live05
0.91 × 129
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.71 × 79
ICMarkets-Live22
1.72 × 47
EurotradeSA-Live01
1.74 × 19
ICMarkets-Live17
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live23
1.86 × 14
Pepperstone-Demo01
2.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.00 × 3
Market Speculator
İnceleme yok
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
