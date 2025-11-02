Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live14 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 2 Tickmill-Live08 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.19 × 21 Tickmill-Live02 0.32 × 670 ICMarkets-Live07 0.48 × 254 ICMarkets-Live16 0.50 × 2 ICMarkets-Live19 0.53 × 36 ICMarketsSC-Live09 0.53 × 101 Tickmill-Live 0.54 × 414 ICMarkets-Live12 0.59 × 88 ICMarkets-Live18 0.86 × 50 Tickmill-Live05 0.91 × 129 ICMarkets-Live05 1.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live04 1.71 × 79 ICMarkets-Live22 1.72 × 47 EurotradeSA-Live01 1.74 × 19 ICMarkets-Live17 1.83 × 6 ICMarketsSC-Live23 1.86 × 14 Pepperstone-Demo01 2.00 × 1 AxioryAsia-02Live 2.00 × 3 22 daha fazla...