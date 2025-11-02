- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
26 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (13.33%)
En iyi işlem:
13.19 USD
En kötü işlem:
-2.34 USD
Brüt kâr:
111.75 USD (931 pips)
Brüt zarar:
-3.36 USD (72 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (49.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.85 USD (14)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
46.32
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
30 (100.00%)
Kâr faktörü:
33.26
Beklenen getiri:
3.61 USD
Ortalama kâr:
4.30 USD
Ortalama zarar:
-0.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.34 USD (1)
Aylık büyüme:
25.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.34 USD (0.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|21
|USDCAD
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|64
|USDCAD
|45
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|341
|USDCAD
|518
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.19 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +49.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.19 × 21
|
Tickmill-Live02
|0.32 × 670
|
ICMarkets-Live07
|0.48 × 254
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 101
|
Tickmill-Live
|0.54 × 414
|
ICMarkets-Live12
|0.59 × 88
|
ICMarkets-Live18
|0.86 × 50
|
Tickmill-Live05
|0.91 × 129
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|1.71 × 79
|
ICMarkets-Live22
|1.72 × 47
|
EurotradeSA-Live01
|1.74 × 19
|
ICMarkets-Live17
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|1.86 × 14
|
Pepperstone-Demo01
|2.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|2.00 × 3
Market Speculator
İnceleme yok