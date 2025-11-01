SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GoldSignals
Andrew Halim

GoldSignals

Andrew Halim
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
80 (40.60%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (59.39%)
En iyi işlem:
433.60 USD
En kötü işlem:
-968.60 USD
Brüt kâr:
11 478.34 USD (53 735 pips)
Brüt zarar:
-22 434.72 USD (128 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 151.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 086.00 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
93 (47.21%)
Satış işlemleri:
104 (52.79%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-55.62 USD
Ortalama kâr:
143.48 USD
Ortalama zarar:
-191.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-4 914.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 914.40 USD (44)
Aylık büyüme:
-77.48%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 987.98 USD
Maksimum:
12 987.98 USD (259.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 197
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu -11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu -75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +433.60 USD
En kötü işlem: -969 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 44
Maksimum ardışık kâr: +1 151.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 914.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trade on Signals
İnceleme yok
2025.11.01 17:39
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.76% of days out of the 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 17:39
80% of trades performed within 7 days. This comprises 3.66% of days out of the 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 17:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol