- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
80 (40.60%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (59.39%)
En iyi işlem:
433.60 USD
En kötü işlem:
-968.60 USD
Brüt kâr:
11 478.34 USD (53 735 pips)
Brüt zarar:
-22 434.72 USD (128 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 151.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 086.00 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
93 (47.21%)
Satış işlemleri:
104 (52.79%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-55.62 USD
Ortalama kâr:
143.48 USD
Ortalama zarar:
-191.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-4 914.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 914.40 USD (44)
Aylık büyüme:
-77.48%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 987.98 USD
Maksimum:
12 987.98 USD (259.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|197
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|-11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|-75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +433.60 USD
En kötü işlem: -969 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 44
Maksimum ardışık kâr: +1 151.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 914.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
