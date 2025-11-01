- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
40 (35.08%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (64.91%)
En iyi işlem:
676 183.45 IDR
En kötü işlem:
-419 331.72 IDR
Brüt kâr:
3 537 220.21 IDR (3 290 029 pips)
Brüt zarar:
-4 314 024.38 IDR (4 848 388 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (405 301.42 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
913 857.35 IDR (3)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
94.49%
Maks. mevduat yükü:
17.65%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
74 (64.91%)
Satış işlemleri:
40 (35.09%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-6 814.07 IDR
Ortalama kâr:
88 430.51 IDR
Ortalama zarar:
-58 297.63 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-288 221.71 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-891 909.29 IDR (4)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
776 804.17 IDR
Maksimum:
1 909 889.85 IDR (124.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 194 570.78 IDR)
Varlığa göre:
12.72% (15 126.41 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|62
|#BTCUSDr
|28
|GBPJPYb
|14
|EURUSDb
|3
|#ETHUSDr
|3
|GBPUSDb
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|-80
|#BTCUSDr
|-33
|GBPJPYb
|50
|EURUSDb
|-2
|#ETHUSDr
|-5
|GBPUSDb
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|-2.5K
|#BTCUSDr
|-1.9M
|GBPJPYb
|3.6K
|EURUSDb
|-64
|#ETHUSDr
|-32K
|GBPUSDb
|-216
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
