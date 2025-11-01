- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-2.84 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-10.40 USD (104 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-1.62
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
444.13%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-2.60 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-2.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.40 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.40 USD
Maksimum:
10.40 USD (102.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (10.40 USD)
Varlığa göre:
80.42% (8.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD.std
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD.std
|-10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD.std
|-104K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOFX-Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok