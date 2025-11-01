SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUUSD1001
He Yu Ji

XAUUSD1001

He Yu Ji
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
DecodeGlobal-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
262 (77.05%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (22.94%)
En iyi işlem:
803.76 USD
En kötü işlem:
-880.68 USD
Brüt kâr:
14 301.86 USD (361 624 pips)
Brüt zarar:
-11 456.04 USD (437 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (279.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 127.36 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
195 (57.35%)
Satış işlemleri:
145 (42.65%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
8.37 USD
Ortalama kâr:
54.59 USD
Ortalama zarar:
-146.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 475.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 475.16 USD (4)
Aylık büyüme:
28.17%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
639.16 USD
Maksimum:
1 918.32 USD (17.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

2025.11.01 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
