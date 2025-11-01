- Büyüme
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
262 (77.05%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (22.94%)
En iyi işlem:
803.76 USD
En kötü işlem:
-880.68 USD
Brüt kâr:
14 301.86 USD (361 624 pips)
Brüt zarar:
-11 456.04 USD (437 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (279.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 127.36 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
195 (57.35%)
Satış işlemleri:
145 (42.65%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
8.37 USD
Ortalama kâr:
54.59 USD
Ortalama zarar:
-146.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 475.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 475.16 USD (4)
Aylık büyüme:
28.17%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
639.16 USD
Maksimum:
1 918.32 USD (17.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|340
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-76K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +803.76 USD
En kötü işlem: -881 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +279.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 475.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DecodeGlobal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
