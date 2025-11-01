SinyallerBölümler
Wing Kwong Lai

Alfred

Wing Kwong Lai
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
364
Kârla kapanan işlemler:
175 (48.07%)
Zararla kapanan işlemler:
189 (51.92%)
En iyi işlem:
1 517.21 HKD
En kötü işlem:
-2 467.37 HKD
Brüt kâr:
8 316.64 HKD (34 684 pips)
Brüt zarar:
-13 289.69 HKD (45 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (211.89 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
2 079.00 HKD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
117 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
200 (54.95%)
Satış işlemleri:
164 (45.05%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-13.66 HKD
Ortalama kâr:
47.52 HKD
Ortalama zarar:
-70.32 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
82 (-1 051.81 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 191.93 HKD (9)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 570.94 HKD
Maksimum:
8 995.99 HKD (105.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 136
EURUSD 95
AUDCAD 75
NZDCAD 41
HK50.r 13
BTCETH 2
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD -17
EURUSD -779
AUDCAD 184
NZDCAD -14
HK50.r -18
BTCETH 4
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD -14K
EURUSD 1.1K
AUDCAD 4.5K
NZDCAD -2.2K
HK50.r -1.4K
BTCETH 1.7K
AUDNZD -58
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 517.21 HKD
En kötü işlem: -2 467 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +211.89 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 051.81 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
GoMarkets-Real 10
0.41 × 27
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
TMGM.TradeMax-Live8
1.00 × 48
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
İnceleme yok
2025.11.01 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 117 days
