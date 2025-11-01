- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
364
Kârla kapanan işlemler:
175 (48.07%)
Zararla kapanan işlemler:
189 (51.92%)
En iyi işlem:
1 517.21 HKD
En kötü işlem:
-2 467.37 HKD
Brüt kâr:
8 316.64 HKD (34 684 pips)
Brüt zarar:
-13 289.69 HKD (45 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (211.89 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
2 079.00 HKD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
117 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
200 (54.95%)
Satış işlemleri:
164 (45.05%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-13.66 HKD
Ortalama kâr:
47.52 HKD
Ortalama zarar:
-70.32 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
82 (-1 051.81 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 191.93 HKD (9)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 570.94 HKD
Maksimum:
8 995.99 HKD (105.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|136
|EURUSD
|95
|AUDCAD
|75
|NZDCAD
|41
|HK50.r
|13
|BTCETH
|2
|AUDNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|-17
|EURUSD
|-779
|AUDCAD
|184
|NZDCAD
|-14
|HK50.r
|-18
|BTCETH
|4
|AUDNZD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-14K
|EURUSD
|1.1K
|AUDCAD
|4.5K
|NZDCAD
|-2.2K
|HK50.r
|-1.4K
|BTCETH
|1.7K
|AUDNZD
|-58
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 517.21 HKD
En kötü işlem: -2 467 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +211.89 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 051.81 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.41 × 27
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.00 × 48
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
İnceleme yok