İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
24 (64.86%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (35.14%)
En iyi işlem:
25.53 USD
En kötü işlem:
-14.02 USD
Brüt kâr:
224.02 USD (14 443 pips)
Brüt zarar:
-152.67 USD (15 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (32.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.98 USD (5)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
4.48
Alış işlemleri:
19 (51.35%)
Satış işlemleri:
18 (48.65%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
1.93 USD
Ortalama kâr:
9.33 USD
Ortalama zarar:
-11.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.91 USD (2)
Aylık büyüme:
15.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.70 USD
Maksimum:
15.91 USD (4.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|71
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|-819
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +25.53 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.91 USD
