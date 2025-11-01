SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Prophet NO3
Minggeng Yang

Prophet NO3

Minggeng Yang
0 inceleme
82 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 34%
BCRCo-REAL
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16 752
Kârla kapanan işlemler:
12 119 (72.34%)
Zararla kapanan işlemler:
4 633 (27.66%)
En iyi işlem:
6 255.73 USD
En kötü işlem:
-1 978.06 USD
Brüt kâr:
161 750.76 USD (1 734 789 pips)
Brüt zarar:
-134 161.71 USD (1 972 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (42.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 396.83 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
409
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
11 822 (70.57%)
Satış işlemleri:
4 930 (29.43%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
13.35 USD
Ortalama zarar:
-28.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-1 642.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 925.79 USD (30)
Aylık büyüme:
9.06%
Yıllık tahmin:
109.98%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18 803.15 USD
Maksimum:
22 298.85 USD (94.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.07% (19 403.69 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15351
USDJPY 453
#GER40 426
GBPUSD 358
GBPAUD 117
EURUSD 39
Bitcoin 4
Ethereum 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 27K
USDJPY 897
#GER40 -707
GBPUSD 153
GBPAUD 38
EURUSD 19
Bitcoin -31
Ethereum -31
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -159K
USDJPY -15K
#GER40 -28K
GBPUSD -7.7K
GBPAUD -512
EURUSD -1.6K
Bitcoin -23K
Ethereum -2.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 255.73 USD
En kötü işlem: -1 978 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +42.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 642.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Telegram:@Dennisshangguan

Robot 24-hour fully automated trading.Welcome to consult me.

机器人24小时全自动交易。欢迎咨询。


İnceleme yok
2025.11.01 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 571 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol