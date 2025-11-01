- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16 752
Kârla kapanan işlemler:
12 119 (72.34%)
Zararla kapanan işlemler:
4 633 (27.66%)
En iyi işlem:
6 255.73 USD
En kötü işlem:
-1 978.06 USD
Brüt kâr:
161 750.76 USD (1 734 789 pips)
Brüt zarar:
-134 161.71 USD (1 972 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (42.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 396.83 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
409
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
11 822 (70.57%)
Satış işlemleri:
4 930 (29.43%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
13.35 USD
Ortalama zarar:
-28.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-1 642.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 925.79 USD (30)
Aylık büyüme:
9.06%
Yıllık tahmin:
109.98%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18 803.15 USD
Maksimum:
22 298.85 USD (94.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.07% (19 403.69 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15351
|USDJPY
|453
|#GER40
|426
|GBPUSD
|358
|GBPAUD
|117
|EURUSD
|39
|Bitcoin
|4
|Ethereum
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|27K
|USDJPY
|897
|#GER40
|-707
|GBPUSD
|153
|GBPAUD
|38
|EURUSD
|19
|Bitcoin
|-31
|Ethereum
|-31
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-159K
|USDJPY
|-15K
|#GER40
|-28K
|GBPUSD
|-7.7K
|GBPAUD
|-512
|EURUSD
|-1.6K
|Bitcoin
|-23K
|Ethereum
|-2.8K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 255.73 USD
En kötü işlem: -1 978 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +42.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 642.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
