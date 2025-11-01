- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
18 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
17.28 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
197.82 USD (3 294 pips)
Brüt zarar:
-6.48 USD
Maksimum ardışık kazanç:
18 (197.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.82 USD (18)
Sharpe oranı:
2.41
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
44.29
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
18 (100.00%)
Kâr faktörü:
30.53
Beklenen getiri:
10.99 USD
Ortalama kâr:
10.99 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.16 USD
Maksimum:
4.32 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDzero
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDzero
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDzero
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.28 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +197.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ACYSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Manual Trade -GBPUSD Only
İnceleme yok