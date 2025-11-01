- Büyüme
İşlemler:
388
Kârla kapanan işlemler:
127 (32.73%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (67.27%)
En iyi işlem:
250.96 EUR
En kötü işlem:
-174.30 EUR
Brüt kâr:
5 526.27 EUR (12 286 876 pips)
Brüt zarar:
-6 015.65 EUR (664 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (472.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
561.66 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
187 (48.20%)
Satış işlemleri:
201 (51.80%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.26 EUR
Ortalama kâr:
43.51 EUR
Ortalama zarar:
-23.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-655.55 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-655.55 EUR (21)
Aylık büyüme:
-18.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 328.18 EUR
Maksimum:
1 524.64 EUR (47.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|373
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-284
|BTCUSD
|-62
|XAUUSD
|-212
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.7K
|BTCUSD
|-635K
|XAUUSD
|-2.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +250.96 EUR
En kötü işlem: -174 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +472.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -655.55 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
DAY TRADER GBPUSD
