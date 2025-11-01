SinyallerBölümler
Rafael Jimenez Fuentes

RAFALiiN

Rafael Jimenez Fuentes
5 hafta
0 / 0 USD
0%
TickmillEU-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
388
Kârla kapanan işlemler:
127 (32.73%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (67.27%)
En iyi işlem:
250.96 EUR
En kötü işlem:
-174.30 EUR
Brüt kâr:
5 526.27 EUR (12 286 876 pips)
Brüt zarar:
-6 015.65 EUR (664 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (472.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
561.66 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
187 (48.20%)
Satış işlemleri:
201 (51.80%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.26 EUR
Ortalama kâr:
43.51 EUR
Ortalama zarar:
-23.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-655.55 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-655.55 EUR (21)
Aylık büyüme:
-18.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 328.18 EUR
Maksimum:
1 524.64 EUR (47.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 373
BTCUSD 8
XAUUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -284
BTCUSD -62
XAUUSD -212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.7K
BTCUSD -635K
XAUUSD -2.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +250.96 EUR
En kötü işlem: -174 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +472.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -655.55 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DAY TRADER GBPUSD
2025.11.01 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
