- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.22 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
19.22 USD (1 017 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (19.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.22 USD (10)
Sharpe oranı:
2.21
Alım-satım etkinliği:
95.41%
Maks. mevduat yükü:
2.19%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.92 USD
Ortalama kâr:
1.92 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.29% (19.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|700
|EURUSD
|317
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 325
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 1121
|
Tickmill-Live
|0.64 × 728
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live09
|0.73 × 93
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 443
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
|
Tickmill-Live10
|0.93 × 15
EU GU AC
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
10
100%
95%
n/a
1.92
USD
USD
1%
1:500