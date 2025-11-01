- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
143 (46.12%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (53.87%)
En iyi işlem:
3.58 USD
En kötü işlem:
-2.61 USD
Brüt kâr:
194.17 USD (75 011 pips)
Brüt zarar:
-162.11 USD (58 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (12.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.98 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
15.65%
Maks. mevduat yükü:
8.58%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
163 (52.58%)
Satış işlemleri:
147 (47.42%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
1.36 USD
Ortalama zarar:
-0.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-8.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.06 USD (8)
Aylık büyüme:
32.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.93 USD
Maksimum:
18.70 USD (25.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.04% (8.88 USD)
Varlığa göre:
2.26% (1.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|310
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|32
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.58 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +12.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🔥 Copy Trade Signal by WIROFX 🔥
Strategy: Follow The Trend – Smart & Consistent Growth
📈 Our trading method focuses on following the main market trend using Price Action and SNR (Support & Resistance) analysis. Every trade is aligned with the dominant trend to maximize profit potential and minimize risk.
💡 Strict Risk Management:
Risk per entry is limited to 1% of total equity.
Each trade includes a Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) with a Risk : Reward ratio of 1 : 3.
No Martingale, No Averaging. Only one precise entry per setup — focusing on quality over quantity.
🎯 Daily Target: 5–7%
💪 Trader Experience: Over 5 years of active trading in Forex and Gold markets.
Discipline, transparency, and consistency are the core principles behind this system.
Join and grow with a proven trend-following strategy!
📲 Keep in touch with us:
