Wiro Riwansah

WIRO RIWANSAH

Wiro Riwansah
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 132%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
143 (46.12%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (53.87%)
En iyi işlem:
3.58 USD
En kötü işlem:
-2.61 USD
Brüt kâr:
194.17 USD (75 011 pips)
Brüt zarar:
-162.11 USD (58 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (12.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.98 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
15.65%
Maks. mevduat yükü:
8.58%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
163 (52.58%)
Satış işlemleri:
147 (47.42%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
1.36 USD
Ortalama zarar:
-0.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-8.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.06 USD (8)
Aylık büyüme:
32.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.93 USD
Maksimum:
18.70 USD (25.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.04% (8.88 USD)
Varlığa göre:
2.26% (1.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 310
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 32
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.58 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +12.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


🔥 Copy Trade Signal by WIROFX 🔥

Strategy: Follow The Trend – Smart & Consistent Growth

📈 Our trading method focuses on following the main market trend using Price Action and SNR (Support & Resistance) analysis. Every trade is aligned with the dominant trend to maximize profit potential and minimize risk.

💡 Strict Risk Management:

Risk per entry is limited to 1% of total equity.

Each trade includes a Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) with a Risk : Reward ratio of 1 : 3.

No Martingale, No Averaging. Only one precise entry per setup — focusing on quality over quantity.


🎯 Daily Target: 5–7%
💪 Trader Experience: Over 5 years of active trading in Forex and Gold markets.

Discipline, transparency, and consistency are the core principles behind this system.
Join and grow with a proven trend-following strategy!

📲 Keep in touch with us:
İnceleme yok
2025.11.27 03:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 10:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 07:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.02 11:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.02 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
