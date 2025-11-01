SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fxproraweeroj
Raweeroj Rattana

Fxproraweeroj

Raweeroj Rattana
0 inceleme
69 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -58%
FxPro.com-Real07
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 502
Kârla kapanan işlemler:
1 880 (53.68%)
Zararla kapanan işlemler:
1 622 (46.32%)
En iyi işlem:
392.00 USD
En kötü işlem:
-361.47 USD
Brüt kâr:
20 248.46 USD (18 985 612 pips)
Brüt zarar:
-24 353.44 USD (26 139 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (149.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 042.13 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
193 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
2 803 (80.04%)
Satış işlemleri:
699 (19.96%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-1.17 USD
Ortalama kâr:
10.77 USD
Ortalama zarar:
-15.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-2 433.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 433.30 USD (34)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 107.42 USD
Maksimum:
6 366.69 USD (246.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.93% (6 353.63 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 1443
BITCOIN 589
GBPJPY 393
USDJPY 347
WTI 329
GBPUSD 119
GBPAUD 106
BRENT 57
EURAUD 52
EURJPY 20
EURUSD 17
CADJPY 13
AUDUSD 8
LITECOIN 6
BITCOINCASH 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -1.5K
BITCOIN -1.8K
GBPJPY 135
USDJPY 753
WTI -1.1K
GBPUSD -435
GBPAUD -142
BRENT 5
EURAUD -10
EURJPY -12
EURUSD 10
CADJPY -19
AUDUSD -15
LITECOIN -6
BITCOINCASH -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -7.6K
BITCOIN -7.1M
GBPJPY -3.5K
USDJPY 13K
WTI -25K
GBPUSD -3.1K
GBPAUD -12K
BRENT -2.7K
EURAUD 2.2K
EURJPY 824
EURUSD -220
CADJPY 225
AUDUSD -1.6K
LITECOIN -556
BITCOINCASH -5.8K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +392.00 USD
En kötü işlem: -361 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +149.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 433.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FxPro.com-Real01
0.00 × 6
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 13
Tickmill-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 10
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
ATCBrokers-Live 1
0.05 × 62
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.07 × 60
ICMarkets-Live15
0.22 × 60
Swissquote-Live6
0.27 × 208
Pepperstone-Demo02
0.32 × 367
Pepperstone-Edge05
0.36 × 14
FXCM-USDReal02
0.61 × 111
FxPro.com-Real05
0.85 × 3136
FxPro.com-Real07
0.89 × 174
FxPro.com-Real02
1.20 × 5
FxPro.com-Real04
2.38 × 16
ForexTimeFXTM-ECN
2.40 × 10
CXMTradingLtd-Real
5.00 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
fxpro
İnceleme yok
2025.11.01 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 193 days
2025.11.01 03:58
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol