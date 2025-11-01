- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 502
Kârla kapanan işlemler:
1 880 (53.68%)
Zararla kapanan işlemler:
1 622 (46.32%)
En iyi işlem:
392.00 USD
En kötü işlem:
-361.47 USD
Brüt kâr:
20 248.46 USD (18 985 612 pips)
Brüt zarar:
-24 353.44 USD (26 139 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (149.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 042.13 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
193 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
2 803 (80.04%)
Satış işlemleri:
699 (19.96%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-1.17 USD
Ortalama kâr:
10.77 USD
Ortalama zarar:
-15.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-2 433.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 433.30 USD (34)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 107.42 USD
Maksimum:
6 366.69 USD (246.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.93% (6 353.63 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|1443
|BITCOIN
|589
|GBPJPY
|393
|USDJPY
|347
|WTI
|329
|GBPUSD
|119
|GBPAUD
|106
|BRENT
|57
|EURAUD
|52
|EURJPY
|20
|EURUSD
|17
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|8
|LITECOIN
|6
|BITCOINCASH
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|-1.5K
|BITCOIN
|-1.8K
|GBPJPY
|135
|USDJPY
|753
|WTI
|-1.1K
|GBPUSD
|-435
|GBPAUD
|-142
|BRENT
|5
|EURAUD
|-10
|EURJPY
|-12
|EURUSD
|10
|CADJPY
|-19
|AUDUSD
|-15
|LITECOIN
|-6
|BITCOINCASH
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-7.6K
|BITCOIN
|-7.1M
|GBPJPY
|-3.5K
|USDJPY
|13K
|WTI
|-25K
|GBPUSD
|-3.1K
|GBPAUD
|-12K
|BRENT
|-2.7K
|EURAUD
|2.2K
|EURJPY
|824
|EURUSD
|-220
|CADJPY
|225
|AUDUSD
|-1.6K
|LITECOIN
|-556
|BITCOINCASH
|-5.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +392.00 USD
En kötü işlem: -361 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +149.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 433.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-Live 1
|0.05 × 62
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.07 × 60
|
ICMarkets-Live15
|0.22 × 60
|
Swissquote-Live6
|0.27 × 208
|
Pepperstone-Demo02
|0.32 × 367
|
Pepperstone-Edge05
|0.36 × 14
|
FXCM-USDReal02
|0.61 × 111
|
FxPro.com-Real05
|0.85 × 3136
|
FxPro.com-Real07
|0.89 × 174
|
FxPro.com-Real02
|1.20 × 5
|
FxPro.com-Real04
|2.38 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.40 × 10
|
CXMTradingLtd-Real
|5.00 × 5
fxpro
İnceleme yok