- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
27 (84.37%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (15.63%)
En iyi işlem:
15.42 USD
En kötü işlem:
-13.12 USD
Brüt kâr:
159.75 USD (8 026 pips)
Brüt zarar:
-35.80 USD (1 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (47.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.60 USD (9)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.77%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
14 (43.75%)
Satış işlemleri:
18 (56.25%)
Kâr faktörü:
4.46
Beklenen getiri:
3.87 USD
Ortalama kâr:
5.92 USD
Ortalama zarar:
-7.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.14 USD (2)
Aylık büyüme:
15.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.14 USD (2.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.56% (81.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|6
|AUDCAD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|53
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.7K
|NZDCAD
|1K
|AUDNZD
|1.4K
|AUDCAD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.42 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 3
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 8
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
Esta es una estrategia adaptada a todo tipo de inversor de corto, mediano y largo plazo.
No dude en ingresar a pesar de que vea posiciones abiertas.
La estrategia fue probada por 2 años en 5 plataformas diferentes y con diferentes spreads y comisiones.
El drawdown es el más bajo del mercado.
No dude en ingresar a pesar de que vea posiciones abiertas.
La estrategia fue probada por 2 años en 5 plataformas diferentes y con diferentes spreads y comisiones.
El drawdown es el más bajo del mercado.
İnceleme yok