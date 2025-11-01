SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DewisFunded Capital
Dewis Aderly Huarache

DewisFunded Capital

Dewis Aderly Huarache
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
27 (84.37%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (15.63%)
En iyi işlem:
15.42 USD
En kötü işlem:
-13.12 USD
Brüt kâr:
159.75 USD (8 026 pips)
Brüt zarar:
-35.80 USD (1 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (47.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.60 USD (9)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.77%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
14 (43.75%)
Satış işlemleri:
18 (56.25%)
Kâr faktörü:
4.46
Beklenen getiri:
3.87 USD
Ortalama kâr:
5.92 USD
Ortalama zarar:
-7.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.14 USD (2)
Aylık büyüme:
15.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.14 USD (2.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.56% (81.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 15
NZDCAD 6
AUDNZD 6
AUDCAD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 53
NZDCAD 19
AUDNZD 16
AUDCAD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.7K
NZDCAD 1K
AUDNZD 1.4K
AUDCAD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.42 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US12-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 3
Axi-US02-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 8
IMMFX-Real
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Esta es una estrategia adaptada a todo tipo de inversor de corto, mediano y largo plazo.
No dude en ingresar a pesar de que vea posiciones abiertas.
La estrategia fue probada por 2 años en 5 plataformas diferentes y con diferentes spreads y comisiones.
El drawdown es el más bajo del mercado.
2025.11.01 03:58
No swaps are charged on the signal account
2025.11.01 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
