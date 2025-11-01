SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Xinhui888
Huiwen Mo

Xinhui888

Huiwen Mo
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
284
Kârla kapanan işlemler:
218 (76.76%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (23.24%)
En iyi işlem:
1 801.00 USD
En kötü işlem:
-2 471.00 USD
Brüt kâr:
7 320.02 USD (72 930 pips)
Brüt zarar:
-5 559.67 USD (61 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (268.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 801.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
284
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
158 (55.63%)
Satış işlemleri:
126 (44.37%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
6.20 USD
Ortalama kâr:
33.58 USD
Ortalama zarar:
-84.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-137.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 471.00 USD (1)
Aylık büyüme:
173.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.46 USD
Maksimum:
2 471.00 USD (50.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 284
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
18 daha fazla...
gold
İnceleme yok
2025.11.01 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
