Kamal El Ghabzouri

Forex Us

Kamal El Ghabzouri
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
376
Kârla kapanan işlemler:
290 (77.12%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (22.87%)
En iyi işlem:
169.84 USD
En kötü işlem:
-522.60 USD
Brüt kâr:
5 383.51 USD (522 988 pips)
Brüt zarar:
-5 108.76 USD (434 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (177.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
709.29 USD (30)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
207 (55.05%)
Satış işlemleri:
169 (44.95%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
18.56 USD
Ortalama zarar:
-59.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-801.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-998.80 USD (2)
Aylık büyüme:
-67.79%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 217.37 USD
Maksimum:
2 533.17 USD (310.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 62
XAUUSD 54
USDCHF 53
US500 41
EURUSD 33
US2000 29
AUDUSD 28
US30 25
GBPUSD 22
BTCUSD 11
USTEC 8
USDCAD 2
XAGAUD 1
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 475
XAUUSD 895
USDCHF -124
US500 -80
EURUSD 217
US2000 -123
AUDUSD 35
US30 -146
GBPUSD -151
BTCUSD -641
USTEC -23
USDCAD 19
XAGAUD -1
NZDUSD -23
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 3.5K
XAUUSD 12K
USDCHF -105
US500 -9.4K
EURUSD 1.3K
US2000 -13K
AUDUSD -181
US30 10K
GBPUSD -1K
BTCUSD -256K
USTEC -1.4K
USDCAD 33
XAGAUD -21
NZDUSD -91
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +169.84 USD
En kötü işlem: -523 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +177.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -801.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 24
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.43 × 42
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.57 × 7
OxSecurities-Live
0.60 × 5
VantageInternational-Live 4
0.70 × 92
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
Forex.com-Live 536
1.91 × 164
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 321
82 daha fazla...
