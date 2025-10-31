- Büyüme
İşlemler:
376
Kârla kapanan işlemler:
290 (77.12%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (22.87%)
En iyi işlem:
169.84 USD
En kötü işlem:
-522.60 USD
Brüt kâr:
5 383.51 USD (522 988 pips)
Brüt zarar:
-5 108.76 USD (434 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (177.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
709.29 USD (30)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
207 (55.05%)
Satış işlemleri:
169 (44.95%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
18.56 USD
Ortalama zarar:
-59.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-801.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-998.80 USD (2)
Aylık büyüme:
-67.79%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 217.37 USD
Maksimum:
2 533.17 USD (310.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|62
|XAUUSD
|54
|USDCHF
|53
|US500
|41
|EURUSD
|33
|US2000
|29
|AUDUSD
|28
|US30
|25
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|11
|USTEC
|8
|USDCAD
|2
|XAGAUD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|475
|XAUUSD
|895
|USDCHF
|-124
|US500
|-80
|EURUSD
|217
|US2000
|-123
|AUDUSD
|35
|US30
|-146
|GBPUSD
|-151
|BTCUSD
|-641
|USTEC
|-23
|USDCAD
|19
|XAGAUD
|-1
|NZDUSD
|-23
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|3.5K
|XAUUSD
|12K
|USDCHF
|-105
|US500
|-9.4K
|EURUSD
|1.3K
|US2000
|-13K
|AUDUSD
|-181
|US30
|10K
|GBPUSD
|-1K
|BTCUSD
|-256K
|USTEC
|-1.4K
|USDCAD
|33
|XAGAUD
|-21
|NZDUSD
|-91
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +169.84 USD
En kötü işlem: -523 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +177.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -801.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 24
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.43 × 42
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.57 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 92
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
Forex.com-Live 536
|1.91 × 164
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.06 × 321
