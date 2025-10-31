SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WickSniperMT5
Mr Kashif Asad H Malik

WickSniperMT5

Mr Kashif Asad H Malik
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 115%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
132 (67.69%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (32.31%)
En iyi işlem:
145.02 GBP
En kötü işlem:
-86.19 GBP
Brüt kâr:
1 643.51 GBP (34 007 pips)
Brüt zarar:
-981.06 GBP (21 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (37.14 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
289.51 GBP (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
4.50
Alış işlemleri:
127 (65.13%)
Satış işlemleri:
68 (34.87%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
3.40 GBP
Ortalama kâr:
12.45 GBP
Ortalama zarar:
-15.57 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-35.16 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-121.60 GBP (2)
Aylık büyüme:
114.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
147.07 GBP (23.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.13% (147.07 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 190
BTCUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 845
BTCUSD 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 10K
BTCUSD 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.02 GBP
En kötü işlem: -86 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +37.14 GBP
Maksimum ardışık zarar: -35.16 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
0.00 × 22
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
CapitalPointTrading-MT5-4
1.72 × 148
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
93 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.31 23:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 23:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
