İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
132 (67.69%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (32.31%)
En iyi işlem:
145.02 GBP
En kötü işlem:
-86.19 GBP
Brüt kâr:
1 643.51 GBP (34 007 pips)
Brüt zarar:
-981.06 GBP (21 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (37.14 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
289.51 GBP (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
4.50
Alış işlemleri:
127 (65.13%)
Satış işlemleri:
68 (34.87%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
3.40 GBP
Ortalama kâr:
12.45 GBP
Ortalama zarar:
-15.57 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-35.16 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-121.60 GBP (2)
Aylık büyüme:
114.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
147.07 GBP (23.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.13% (147.07 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|BTCUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|845
|BTCUSD
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +145.02 GBP
En kötü işlem: -86 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +37.14 GBP
Maksimum ardışık zarar: -35.16 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 22
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.11 × 9
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.72 × 148
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
