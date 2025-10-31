SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WickSniperMT4
Mr Kashif Asad H Malik

WickSniperMT4

Mr Kashif Asad H Malik
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
708
Kârla kapanan işlemler:
566 (79.94%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (20.06%)
En iyi işlem:
73.31 GBP
En kötü işlem:
-111.29 GBP
Brüt kâr:
1 827.88 GBP (67 842 pips)
Brüt zarar:
-2 149.26 GBP (68 754 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (23.49 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
246.62 GBP (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
573
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
372 (52.54%)
Satış işlemleri:
336 (47.46%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.45 GBP
Ortalama kâr:
3.23 GBP
Ortalama zarar:
-15.14 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-485.01 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-485.01 GBP (9)
Aylık büyüme:
104.46%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
699.92 GBP
Maksimum:
803.68 GBP (133.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 707
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -416
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.1K
BTCUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.31 GBP
En kötü işlem: -111 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +23.49 GBP
Maksimum ardışık zarar: -485.01 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 daha fazla...
