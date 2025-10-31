SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Anami Space and Ala iSignal
Muhammad Khoirul Anam

Anami Space and Ala iSignal

Muhammad Khoirul Anam
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
382
Kârla kapanan işlemler:
131 (34.29%)
Zararla kapanan işlemler:
251 (65.71%)
En iyi işlem:
239.70 USD
En kötü işlem:
-133.62 USD
Brüt kâr:
7 138.16 USD (334 857 pips)
Brüt zarar:
-6 956.22 USD (368 539 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (937.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
937.74 USD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
234 (61.26%)
Satış işlemleri:
148 (38.74%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
54.49 USD
Ortalama zarar:
-27.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-283.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-730.06 USD (14)
Aylık büyüme:
0.50%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
736.24 USD
Maksimum:
1 073.04 USD (80.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 345
GBPJPY 9
USDJPY 5
EURUSD 5
USDCHF 5
GBPUSD 4
EURJPY 4
AUDUSD 2
CADJPY 2
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 414
GBPJPY -94
USDJPY -99
EURUSD 15
USDCHF -2
GBPUSD 61
EURJPY -60
AUDUSD 21
CADJPY -48
AUDJPY -25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -19K
GBPJPY -5.6K
USDJPY -3.5K
EURUSD -759
USDCHF -656
GBPUSD 2.2K
EURJPY -3.4K
AUDUSD 555
CADJPY -1.9K
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +239.70 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +937.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -283.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

History of iSignal with compounding every months and fix lots.
İnceleme yok
2025.10.31 22:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
