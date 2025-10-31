- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
382
Kârla kapanan işlemler:
131 (34.29%)
Zararla kapanan işlemler:
251 (65.71%)
En iyi işlem:
239.70 USD
En kötü işlem:
-133.62 USD
Brüt kâr:
7 138.16 USD (334 857 pips)
Brüt zarar:
-6 956.22 USD (368 539 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (937.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
937.74 USD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
234 (61.26%)
Satış işlemleri:
148 (38.74%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
54.49 USD
Ortalama zarar:
-27.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-283.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-730.06 USD (14)
Aylık büyüme:
0.50%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
736.24 USD
Maksimum:
1 073.04 USD (80.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|345
|GBPJPY
|9
|USDJPY
|5
|EURUSD
|5
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|414
|GBPJPY
|-94
|USDJPY
|-99
|EURUSD
|15
|USDCHF
|-2
|GBPUSD
|61
|EURJPY
|-60
|AUDUSD
|21
|CADJPY
|-48
|AUDJPY
|-25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-19K
|GBPJPY
|-5.6K
|USDJPY
|-3.5K
|EURUSD
|-759
|USDCHF
|-656
|GBPUSD
|2.2K
|EURJPY
|-3.4K
|AUDUSD
|555
|CADJPY
|-1.9K
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +239.70 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +937.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -283.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
History of iSignal with compounding every months and fix lots.
İnceleme yok