İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
55 (98.21%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.79%)
En iyi işlem:
95.25 USD
En kötü işlem:
-0.03 USD
Brüt kâr:
824.19 USD (48 834 pips)
Brüt zarar:
-0.03 USD
Maksimum ardışık kazanç:
52 (811.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
811.58 USD (52)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
27472.00
Alış işlemleri:
47 (83.93%)
Satış işlemleri:
9 (16.07%)
Kâr faktörü:
27473.00
Beklenen getiri:
14.72 USD
Ortalama kâr:
14.99 USD
Ortalama zarar:
-0.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.03 USD (1)
Aylık büyüme:
1 929.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.03 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.d
|42
|EURUSD.d
|7
|GBPUSD.d
|4
|USDCAD.d
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.d
|669
|EURUSD.d
|56
|GBPUSD.d
|72
|USDCAD.d
|28
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.d
|47K
|EURUSD.d
|468
|GBPUSD.d
|581
|USDCAD.d
|348
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
En iyi işlem: +95.25 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +811.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "xChief-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
