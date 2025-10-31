- Büyüme
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
36 (83.72%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (16.28%)
En iyi işlem:
43.16 USD
En kötü işlem:
-29.64 USD
Brüt kâr:
170.72 USD (403 154 pips)
Brüt zarar:
-77.96 USD (372 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (79.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.14 USD (8)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
30.83%
Maks. mevduat yükü:
39.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
31 (72.09%)
Satış işlemleri:
12 (27.91%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
4.74 USD
Ortalama zarar:
-11.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-29.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.64 USD (1)
Aylık büyüme:
44.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.89 USD (9.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.55% (35.89 USD)
Varlığa göre:
56.35% (87.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|BTCUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|BTCUSD
|3.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.16 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +79.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 130
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|6.12 × 365
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|23.72 × 303
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
45%
0
0
USD
USD
168
USD
USD
1
0%
43
83%
31%
2.18
2.16
USD
USD
56%
1:500