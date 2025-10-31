- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
12 (52.17%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (47.83%)
En iyi işlem:
42.00 BRL
En kötü işlem:
-39.00 BRL
Brüt kâr:
185.00 BRL (150 pips)
Brüt zarar:
-126.00 BRL (123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (28.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
54.00 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
11 (47.83%)
Satış işlemleri:
12 (52.17%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
2.57 BRL
Ortalama kâr:
15.42 BRL
Ortalama zarar:
-11.45 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-59.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-59.00 BRL (6)
Aylık büyüme:
1.18%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
59.00 BRL (1.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.18% (59.00 BRL)
Varlığa göre:
0.48% (24.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|FLRY3
|6
|KLBN11
|4
|MULT3
|3
|TOTS3
|2
|EQTL3
|2
|BPAC11
|2
|B3SA3
|1
|TAEE11
|1
|BBSE3
|1
|ABEV3
|1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|FLRY3
|6
|KLBN11
|-3
|MULT3
|11
|TOTS3
|14
|EQTL3
|-28
|BPAC11
|-2
|B3SA3
|1
|TAEE11
|8
|BBSE3
|0
|ABEV3
|19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|FLRY3
|13
|KLBN11
|-7
|MULT3
|24
|TOTS3
|31
|EQTL3
|-63
|BPAC11
|-3
|B3SA3
|2
|TAEE11
|17
|BBSE3
|0
|ABEV3
|13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.00 BRL
En kötü işlem: -39 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -59.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Mean Reverse AI
