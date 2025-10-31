SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AiTraderB3
Marcus Cabral

AiTraderB3

Marcus Cabral
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
12 (52.17%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (47.83%)
En iyi işlem:
42.00 BRL
En kötü işlem:
-39.00 BRL
Brüt kâr:
185.00 BRL (150 pips)
Brüt zarar:
-126.00 BRL (123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (28.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
54.00 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
11 (47.83%)
Satış işlemleri:
12 (52.17%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
2.57 BRL
Ortalama kâr:
15.42 BRL
Ortalama zarar:
-11.45 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-59.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-59.00 BRL (6)
Aylık büyüme:
1.18%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
59.00 BRL (1.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.18% (59.00 BRL)
Varlığa göre:
0.48% (24.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
FLRY3 6
KLBN11 4
MULT3 3
TOTS3 2
EQTL3 2
BPAC11 2
B3SA3 1
TAEE11 1
BBSE3 1
ABEV3 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
FLRY3 6
KLBN11 -3
MULT3 11
TOTS3 14
EQTL3 -28
BPAC11 -2
B3SA3 1
TAEE11 8
BBSE3 0
ABEV3 19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
FLRY3 13
KLBN11 -7
MULT3 24
TOTS3 31
EQTL3 -63
BPAC11 -3
B3SA3 2
TAEE11 17
BBSE3 0
ABEV3 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.00 BRL
En kötü işlem: -39 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -59.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
0.25 × 4
Mean Reverse AI 
İnceleme yok
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
