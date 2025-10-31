- Büyüme
İşlemler:
576
Kârla kapanan işlemler:
400 (69.44%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (30.56%)
En iyi işlem:
134.16 USD
En kötü işlem:
-105.94 USD
Brüt kâr:
3 755.32 USD (3 503 102 pips)
Brüt zarar:
-2 689.81 USD (2 468 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (136.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
327.05 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
212
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
372 (64.58%)
Satış işlemleri:
204 (35.42%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
9.39 USD
Ortalama zarar:
-15.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-392.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-392.96 USD (13)
Aylık büyüme:
96.60%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.86 USD
Maksimum:
776.23 USD (41.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|538
|BTCUSD
|38
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|64
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|504K
|BTCUSD
|530K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +134.16 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +136.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -392.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real16
|2.39 × 378
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
ICMarketsSC-Live22
|12.39 × 31
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|14.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
