Sinyaller / MetaTrader 4 / EA RTP PRO Signal 2
Aris Al Ansori

EA RTP PRO Signal 2

Aris Al Ansori
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
576
Kârla kapanan işlemler:
400 (69.44%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (30.56%)
En iyi işlem:
134.16 USD
En kötü işlem:
-105.94 USD
Brüt kâr:
3 755.32 USD (3 503 102 pips)
Brüt zarar:
-2 689.81 USD (2 468 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (136.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
327.05 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
212
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
372 (64.58%)
Satış işlemleri:
204 (35.42%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
9.39 USD
Ortalama zarar:
-15.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-392.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-392.96 USD (13)
Aylık büyüme:
96.60%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.86 USD
Maksimum:
776.23 USD (41.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 538
BTCUSD 38
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD 64
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 504K
BTCUSD 530K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +134.16 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +136.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -392.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real21
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real16
2.39 × 378
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
ICMarketsSC-Live22
12.39 × 31
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
14.83 × 18
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
İnceleme yok
2025.10.31 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
