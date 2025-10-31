SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Super Scalping
Hizbullah Mangal

Super Scalping

Hizbullah Mangal
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
109 (94.78%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (5.22%)
En iyi işlem:
2.55 USD
En kötü işlem:
-12.26 USD
Brüt kâr:
74.97 USD (7 446 pips)
Brüt zarar:
-25.33 USD (2 501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (25.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.05 USD (41)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
88.02%
Maks. mevduat yükü:
24.63%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
115
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
114 (99.13%)
Satış işlemleri:
1 (0.87%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
0.69 USD
Ortalama zarar:
-4.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.51 USD (2)
Aylık büyüme:
49.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.51 USD (14.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.73% (24.51 USD)
Varlığa göre:
46.10% (65.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.55 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 daha fazla...
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.