- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
109 (94.78%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (5.22%)
En iyi işlem:
2.55 USD
En kötü işlem:
-12.26 USD
Brüt kâr:
74.97 USD (7 446 pips)
Brüt zarar:
-25.33 USD (2 501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (25.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.05 USD (41)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
88.02%
Maks. mevduat yükü:
24.63%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
115
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
114 (99.13%)
Satış işlemleri:
1 (0.87%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
0.69 USD
Ortalama zarar:
-4.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.51 USD (2)
Aylık büyüme:
49.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.51 USD (14.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.73% (24.51 USD)
Varlığa göre:
46.10% (65.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.55 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
1
100%
115
94%
88%
2.95
0.43
USD
USD
46%
1:500